Президент Садыр Жапаров выступил на саммите ОТГ в городе Габала

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент пригласил миссию стран ОТГ принять участие в парламентских выборах

Президент Садыр Жапаров 7 октября в рамках рабочего визита в Азербайджан выступил на 12-м саммите глав государств Организации тюркских государств в городе Габала.



В своем выступлении президент напомнил, что год назад Кыргызская Республика приняла на себя почетную миссию председательства в ОТГ. «Этот период стал для нас важным и ответственным временем. В течение года мы стремились внести весомый вклад в укрепление нашего единства, развитие сотрудничества и продвижение общих целей. В целом, за время председательства республики было успешно проведено более 124 мероприятий высокого уровня», - проинформировал глава государства.



Садыр Жапаров сказал, что Кыргызстан подготовил Дорожную карту по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов, которая станет стимулом для дальнейшего углубления экономических связей между странами.



Он подчеркнул инициативу кыргызской стороны о заключении Соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей, что обеспечит правовое признание цифровых документов.



Отдельно президент обозначил, что 18 сентября в Бишкеке впервые состоялась встреча глав правительств государств-членов Организации тюркских государств. Это важный итог кыргызского председательства и исторический шаг в развитии Организации, сообщил он.



В контексте укрепления культурно-гуманитарных связей Садыр Жапаров сказал, что в 2026 году в Кыргызской Республике состоятся VI Всемирные игры кочевников. Кроме того, в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества, планируется провести церемонию открытия Игр одновременно с саммитом ШОС.





Президент пригласил глав делегаций принять участие в данных мероприятиях в качестве почетных гостей.



В своей речи Садыр Жапаров выразил признательность всем государствам-членам Организации тюркских государств за поддержку и доверие, оказанные Кыргызстану в период его председательства.



«По итогам Габалинского саммита Кыргызская Республика официально завершает свое председательство и передает эстафету братской Азербайджанской Республике. Убежден, что под председательством Азербайджана Организация продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене и реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов», - сказал глава государства.



Президент пригласил миссию стран ОТГ принять участие в парламентских выборах, которые состоятся 30 ноября, в качестве международных наблюдателей.