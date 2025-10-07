Садыр Жапаров участвует в саммите глав государств ОТГ в городе Габала

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Перед началом мероприятия Главу государства приветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, принимает участие в очередном Саммите глав государств Организации тюркских государств в конгресс-центре им. Г.Алиева города Габала Азербайджанской Республики.

Перед началом мероприятия Главу государства приветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал для участия в саммите.