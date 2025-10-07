В Кыргызстане определили 21 участок с высоким селевым риском

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Работа проводится в рамках проекта KG RESILAND

МЧС КР начало подготовку технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации для модернизации 21 участка в различных регионах страны с высоким риском селей.

Как сообщили в ведомстве, работа проводится в рамках проекта KG RESILAND, который является частью региональной программы по восстановлению ландшафтов в Центральной Азии (RESILAND CA+).

«Работа, начатая по 21 участку, — это еще один шаг к формированию этапа защиты от стихийных бедствий, где инженерные сооружения и природные элементы рассматриваются как единая защитная структура», — сказал министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По данным ведомства, в рамках проекта ставится цель:

снизить селевые риски;

защитить трансграничные инфраструктурные объекты, включая дороги, мосты и русла рек;

улучшить условия жизни сельского населения;

восстановить природную устойчивость склонов и водосборных территорий.

Источник: 24.kg