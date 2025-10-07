Главы МИД Кыргызстана и Турции обсудили взаимодействие двух стран

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили сотрудничество двух стран
Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 6 октября встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество двух стран, в том числе состоявшийся 17-18 сентября официальный визит вице-президента ТР Джевдет Йылмаза в КР и его участие в 12-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Также стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления двусторонних отношений и взаимодействия в рамках ОТГ.
Глава МИД Жээнбек Кулубаев 7 октября примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
На заседании «Региональный мир и безопасность» будут обсуждаться вопросы текущей геополитической ситуации и укрепления сотрудничества между тюркскими государствами. Также планируется принятие ряда документов, направленных на укрепление политического диалога и расширение многостороннего взаимодействия в рамках ОТГ.
Источник: АКИpress