Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президента Садыра Жапарова встретили Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 октября, прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику по приглашению Президента Ильхама Алиева.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту г. Габала.

В аэропорту вывешены государственные флаги стран-членов ОТГ, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

Президента Садыра Жапарова встретили Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

В ходе визита Глава государства примет участие в очередном Саммите глав государств Организации тюркских государств, в рамках которого будут обсуждены важные вопросы региональной и международной политики, а также подведет итоги председательства Кыргызской Республики в ОТГ.

По итогам саммита будут подписаны Габалинская декларация глав государств ОТГ и иные решения, направленные на укрепление взаимодействия стран-членов Организации в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.