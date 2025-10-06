В Минсельхозе КР назначен новый замминистра

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Имеет два высших образования.

Бекболотов Бектен Турсунбекович назначен заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Об этом сообщили в Минсельхозе КР.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Бектен Бекболотов родился 10 октября 1973 года. Имеет два высших образования.

С 1997 года работает на различных государственных должностях. Женат, отец троих детей.