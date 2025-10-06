Всего три партии изъявили желание участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Три партии заявили о выдвижении своих кандидатов на выборы в Жогорку Кенеш
В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов официальное уведомление о выдвижении кандидатов для участия в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша направили три политические партии.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, уведомления поступили от:
- «Кырк ууз»;
- «Легалайз»;
- «Ынтымак».
«Далее этим политическим партиям необходимо провести съезд и тайным голосованием выдвинуть по одному кандидату по каждому округу», — отметили в Центризбиркоме.
Партия может выдвигать граждан, не являющихся ее членами, но не вправе выдвигать членов других политорганизаций. При формировании списка необходимо соблюдать гендерное соотношение не более 70 процентов претендентов одного пола.
Источник: 24.kg