Садыр Жапаров встретился с глобальным директором по маркетингу компании Binance

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Обсуждены актуальные вопросы развития цифровой экономики, включая внедрение современных решений в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 6 октября, встретился с глобальным директором по маркетингу компании Binance Рейчел Конлан.

Глава государства отметил, что Секретариат Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий работает над выпуском нового цифрового актива KGST, который будет привязан к национальной валюте - сому.

Президент также обозначил, что совместно с Нацбанком идет работа над проектом цифрового сома - государственной электронной валюты. Демо-версия платформы уже функционирует в тестовом режиме.

В ближайшее время запланировано ее испытание с использованием реальных данных. В перспективе предусмотрена интеграция цифрового сома с KGST для расширения применения внутри страны и в международных расчетах.

Рейчел Конлан в свою очередь выразила благодарность Садыру Жапарову за активную позицию по созданию местной экосистемы цифровых активов и отметила, что инициатива страны вызывает широкий международный интерес.

Она подчеркнула, что у Binance имеется широкая партнерская сеть и значительная база пользователей, что может содействовать продвижению проекта.

В ходе встречи Рейчел Конлан также отметила, что визит основателя Binance Чанпэн Чжао в Кыргызстан получил международный резонанс, и выразила готовность команды Binance участвовать в последующих этапах, в том числе в долгосрочной работе по продвижению, коммуникации и образовательным инициативам.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества, обмене опытом и поддержке инициатив, направленных на развитие инновационной и безопасной цифровой экономики.