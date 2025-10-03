Адылбек Касымалиев вручил классные чины государственным и муниципальным служащим

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Государственная служба является «высокой миссией служения обществу и требует доверия народа

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев вручил классные чины «Государственный советник государственной гражданской службы III класса» ряду государственных и муниципальных служащих согласно Указу Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Глава Кабинета Министров подчеркнул, что государственная служба — это высокая миссия служения обществу, стремление быть достойным доверия народа.

«Эти классные чины высокого уровня являются признанием профессионализма, опыта и государственной оценкой добросовестной работы, сопровождаемой большой ответственностью для каждого государственного служащего. Система государственного управления Кыргызской Республики - это большая ответственность перед народом. Каждый чиновник - это мост между властью и народом, а каждое принятое решение - шаг, влияющий на будущее страны», - сказал Адылбек Касымалиев, поздравив обладателей классных чинов с этим событием и пожелав им крепкого здоровья, благополучия и успехов в трудовой деятельности.