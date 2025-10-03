Глава «Кыргызкомура» озвучил размер своей зарплаты

Моя заработная плата составляет 160 тысяч сомов, на руки получаю 132 тысячи, сказал агентству «Кабар» директор ОАО «Кыргызкомур» Кайрат Маматов.

Он отметил, что также предусмотрены премии.

«В нашей компании действует система KPI (Key Performance Indicator). Я этого не скрываю. В прошлом году сумма по KPI составила 333 тысячи сомов. Подобная практика есть и в «Кыргыз темир жолу» — там предусмотрено вознаграждение в размере до четырех месячных зарплат. Кроме того, у моей семьи есть собственный бизнес», — отметил Маматов.

