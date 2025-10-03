Камчыбек Ташиев: Предстоящие выборы в парламент пройдут без одобрения и поддержки "сверху"

Бишкек, "Саясат.kg". "Ни у Садыра Жапарова, ни у меня не хватает светового дня, чтобы просто отдохнуть, не то, чтобы заниматься раздачей “благословлений”.

Совсем скоро стране предстоит выбрать новый, 8-й созыв Жогорку Кенеша. Правила выборов чётко определены. Однако отдельные кандидаты в депутаты распространяют среди населения слухи о том, что, якобы “получили одобрение Садыра Жапарова или же благословение от Камчыбека Ташиева».

Журналист медиапортала «Sayasat.kg» лично связалась по телефону с заместителем Председателя Кабинета Министров КР, председателем Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбеком Ташиевым, чтобы прояснить эти моменты.

— Камчыбек Кыдыршаевич, приветствуем вас и хотели бы уточнить один вопрос…

— Здравствуйте. А какой именно?

— Упорно ходят слухи о неком утвержденном списке из числа кандидатов, которых уже можно считать потенциальными депутатами. Есть кандидаты, которые открыто признаются, что баллотировались в депутаты только из-за того, что получили от вас благословение…

-Скажу сразу: не верьте!

Мы не повторим ошибку прежних властей, когда использовалась практика “политических благословлений”. Смешно, но где сейчас те “благословители”?

Разве не эти их “благословления”стали причиной частых смен власти, толкая людей на пламя революций?

Да, трудно так сразу отвыкнуть от тех пагубных практик, которые годами вбивались в сознание людей. Отдельные кандидаты, желающие занять депутатское кресло, скорее по инерции, кинулись пути, чтобы выйти на нас, - на президента или на меня, чтобы заручиться поддержкой-благословением, но это не наша проблема.

Это проблема в головах тех, кто ищет благословления, и тех, кто им поверил…

Далеко ходить не надо, но даже в среде хорошо знакомых нам людей, есть такие которые хотели бы нашего благословения.

Честно говоря, не для того, мы прошли сложный путь, порой, рискуя жизнями, чтобы потом раздавать благословления налево и направо. Мы сами жертвы таких вот “благословлений”. Более того, работы у нас непочатый край.

Ни у Садыра Жапарова, ни у меня не хватает светового дня, чтобы просто отдохнуть, не то, чтобы заниматься раздачей “благословлений”.

Наоборот, прицел был на то, чтобы снизить пресловутый человеческий фактор и максимально перейти на электронные системы и цифровые технологии. Самое главгое - это интересы избирателей.

Но, если же по старинке начать приводить “своих”, то какой смысл во всём этом?

Не проще было бы оставить старую избирательную систему и спать спокойно?!

— Получается, что отдельные кандидаты в парламент вознамерились цинично использовать ваши имена, чтобы пробраться в Жогорку Кенеш?

— Да. Когда-то кандидатам было выгодно критиковать власть, чтобы получить голоса избирателей. Сейчас наблюдается другая тенденция - тем политикам, которые поддерживают власть, выпадает больше шансов стать депутатами.

Именно поэтому они используют наши имена.

Будет усилен контроль за честностью предстоящих выборов. Хочу предупредить кандидатов: избегайте любого обмана, думая, что «они не узнают». Мы всё равно узнаем. А обман раскроется. Это всё повлечет за собой определения нами весьма суровой меры наказания.

— Благодарим за эти разъяснения!

— Спасибо и вам за своевременно заданные вопросы. Еще раз отмечу, - не будьте равнодушными и приходите на выборы. Но самое важное - не ошибитесь в своём выборе…