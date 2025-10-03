Адилет Сотовалдиев возглавил Службу ветеринарии и стал главным ветинспектором КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее Сотовалдиев работал начальником Управления противоэпизоотического контроля в составе этой же службы.

Адилет Сотовалдиев назначен директором Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве сельского хозяйства. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотовалдиев также будет выполнять обязанности главного государственного ветеринарного инспектора страны.

