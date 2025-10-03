           
Подробности
Политика
Просмотров: 34

7 граждан уведомили ЦИК об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 3 октября поступило заявление от 7 граждан о намерении баллотироваться (в порядке самовыдвижения) кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша на досрочных выборах.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье, 30 ноября.

Кандидаты опубликованы в порядке подачи заявления. 

7. Ибрагимов Болот Адылбекович

Округ: №22 (Октябрьский округ, Бишкек)

Дата рождения: 11.12.1989

Род деятельности: депутат Бишкекского горкенеша

Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)


6. Набиева Асель Бурхановна

Округ: №1 (Баткенский округ)

Дата рождения: 08.10.1983

Род деятельности: Сотрудник Жогорку Кенеша

Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)


Набиева Асель
5. Карыбек уулу Улукбек

Округ: №24 (Свердловский округ)

Дата рождения: 13.10.1990

Род деятельности: Депутат Бишкекского городского кенеша

Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)


Карыбек уулу Улукбек
4. Керимбаев Мураталы Топчубаевич

Округ: №15 (Кербен, Ала-Бука, Чаткал)

Дата рождения: 16.12.1976

Род деятельности: Временно не работает

Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)


Керимбаев Мураталы
3. Абсатаров Азамат Асаттулаевич

Округ: №2 (Кадамжайский округ)

Дата рождения: 16.11.1988

Род деятельности: Сотрудник Жогорку Кенеша

Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)


Абсатаров Азамат
2. Мамадумаров Ахмеджан

Округ: №4 (Ноокатский округ)

Дата рождения: 17.10.1957

Род деятельности: Пенсионер

Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)


1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна

Округ: №23 (Первомайский округ Бишкека)

Дата рождения: 23.11.1978

Род деятельности: Жогорку Кенеш (депутат)

Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)

Источник: АКИpress
 

           