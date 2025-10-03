7 граждан уведомили ЦИК об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября.
В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 3 октября поступило заявление от 7 граждан о намерении баллотироваться (в порядке самовыдвижения) кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша на досрочных выборах.
Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на воскресенье, 30 ноября.
Кандидаты опубликованы в порядке подачи заявления.
7. Ибрагимов Болот Адылбекович
Округ: №22 (Октябрьский округ, Бишкек)
Дата рождения: 11.12.1989
Род деятельности: депутат Бишкекского горкенеша
Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)
6. Набиева Асель Бурхановна
Округ: №1 (Баткенский округ)
Дата рождения: 08.10.1983
Род деятельности: Сотрудник Жогорку Кенеша
Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)
Набиева Асель
5. Карыбек уулу Улукбек
Округ: №24 (Свердловский округ)
Дата рождения: 13.10.1990
Род деятельности: Депутат Бишкекского городского кенеша
Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)
Карыбек уулу Улукбек
4. Керимбаев Мураталы Топчубаевич
Округ: №15 (Кербен, Ала-Бука, Чаткал)
Дата рождения: 16.12.1976
Род деятельности: Временно не работает
Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)
Керимбаев Мураталы
3. Абсатаров Азамат Асаттулаевич
Округ: №2 (Кадамжайский округ)
Дата рождения: 16.11.1988
Род деятельности: Сотрудник Жогорку Кенеша
Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)
Абсатаров Азамат
2. Мамадумаров Ахмеджан
Округ: №4 (Ноокатский округ)
Дата рождения: 17.10.1957
Род деятельности: Пенсионер
Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)
1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна
Округ: №23 (Первомайский округ Бишкека)
Дата рождения: 23.11.1978
Род деятельности: Жогорку Кенеш (депутат)
Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)
