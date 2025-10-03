7 граждан уведомили ЦИК об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Фамилии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов 3 октября поступило заявление от 7 граждан о намерении баллотироваться (в порядке самовыдвижения) кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша на досрочных выборах.



Кандидаты опубликованы в порядке подачи заявления.



7. Ибрагимов Болот Адылбекович



Округ: №22 (Октябрьский округ, Бишкек)



Дата рождения: 11.12.1989



Род деятельности: депутат Бишкекского горкенеша



Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)





6. Набиева Асель Бурхановна



Округ: №1 (Баткенский округ)



Дата рождения: 08.10.1983



Род деятельности: Сотрудник Жогорку Кенеша



Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)





Набиева Асель

5. Карыбек уулу Улукбек



Округ: №24 (Свердловский округ)



Дата рождения: 13.10.1990



Род деятельности: Депутат Бишкекского городского кенеша



Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)





Карыбек уулу Улукбек

4. Керимбаев Мураталы Топчубаевич



Округ: №15 (Кербен, Ала-Бука, Чаткал)



Дата рождения: 16.12.1976



Род деятельности: Временно не работает



Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)





Керимбаев Мураталы

3. Абсатаров Азамат Асаттулаевич



Округ: №2 (Кадамжайский округ)



Дата рождения: 16.11.1988



Род деятельности: Сотрудник Жогорку Кенеша



Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)





Абсатаров Азамат

2. Мамадумаров Ахмеджан



Округ: №4 (Ноокатский округ)



Дата рождения: 17.10.1957



Род деятельности: Пенсионер



Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)





1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна



Округ: №23 (Первомайский округ Бишкека)



Дата рождения: 23.11.1978



Род деятельности: Жогорку Кенеш (депутат)



Порядок выдвижения: Самовыдвижение (02.10.2025)

Источник: АКИpress

