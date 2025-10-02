Садыр Жапаров: Избиратель не должен отдавать голоса «мафиозной троице»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сегодня осталась всего одна серьезная проблема — подкуп голосов. Если мы искореним её, других проблем не будет.

Новый избирательный закон будет реализован по принципу «один избиратель – один голос». Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в интервью агентству «Кабар», отвечая на вопросы о механизме выборов в округах.

По словам главы государства, предложение разрешить гражданам голосовать сразу за трёх кандидатов рассматриваться не будет.

«В таком случае преимущество получат богатые кандидаты. Богач может объединиться с женщиной и ещё одним мужчиной, профинансировать их кампании, и они втроём превратятся в «мафию». Тогда у остальных шансов почти не останется. Поэтому справедливее, если один избиратель отдаёт голос только за одного кандидата», — отметил Жапаров.

Президент подчеркнул, что подобная система исключает манипуляции и делает борьбу более честной — каждый кандидат вынужден лично завоёвывать доверие избирателей.

Он добавил, что голосование за трех кандидатов не только усложнило бы процесс, но и вызвало бы «путаницу и хаос» при подсчете бюллетеней:

«Если бы каждому разрешили голосовать за троих, комиссиям пришлось бы вручную работать с огромными цифрами. Это сильно усложнило бы процесс».

Садыр Жапаров также обратился напрямую к гражданам, призвав их к бдительности и активности:

«Сегодня осталась всего одна серьезная проблема — подкуп голосов. Если мы искореним её, других проблем не будет. У каждого в телефоне есть камера: если увидите подкуп или продажу голосов — снимайте, выводите нарушителей на чистую воду. Давайте проведём выборы максимально честно, так, как ещё не было в нашей истории».

Президент подчеркнул, что со стороны государства созданы все условия для чистого голосования, и теперь задача избирателей — проявить гражданскую ответственность, чтобы в парламент пришли достойные депутаты.

Источник: Кабар