Бывший первый замминистра культуры КР стал торговым представителем КР в Турции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили практические шаги по расширению кыргызско‑турецкого торгово‑экономического сотрудничества, поддержке экспорта

Президент Торгово-промыщленной палаты КР Темир Сариев провел рабочую встречу с торговым представителем КР в Турции Чынгызом Эсенгул уулу.

Стороны обсудили практические шаги по расширению кыргызско‑турецкого торгово‑экономического сотрудничества, поддержке экспорта и запуску совместных бизнес‑инициатив.

Темир Сариев отметил, что у Чынгыза Эсенгул уулу солидный послужной список: он прошел путь от рядового сотрудника в администрации президента и правительства до первого заместителя министра культуры. Кроме того, у него значительный опыт взаимодействия с бизнес‑сообществом.

"Опыт Чынгыза Эсенгул уулу - это ресурс, который позволит оперативно соединять интересы кыргызских компаний с возможностями турецкого рынка. Мы рассчитываем на совместные проекты, рост экспорта и усиление кооперации в производстве и услугах", - отметил глава ТПП.

Источник: kaktus.media