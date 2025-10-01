Айбек Абдымомунов освобожден от должности директора Госагентства физкультуры и спорта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Айбек Абдымомунов освобожден от должности директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров в связи с переходом на другую работу.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Айбек Абдымомунов был назначен на эту должность в феврале 2025 года.

До этого он с апреля 2023 года был в ранге заместителя министра директором Департамента физкультуры и спорта при Министерстве культуры, информации, физкультуры, спорта и молодежной политики.