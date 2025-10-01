Казыбек Молдажиев назначен директором Госагентства физкультуры и спорта

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.
Казыбек Молдажиев назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров и освобожден от ранее занимаемой должности.
Ранее Казыбек Молдажиев был заместителем начальника Управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента.
Должность директора Госагентства физкультуры и спорта занимал Айбек Абдымомунов.