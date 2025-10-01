Выборы в ЖК – 2025: Ключевые даты — от подачи документов до объявления итогов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". План разработан на основе указа президента от 30 сентября 2025 года.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР утвердила календарный план подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основные этапы:

формирование схем и границ избирательных округов — до 5 октября;

создание окружных избирательных комиссий — после утверждения округов;

образование участков за пределами КР — по предложению МИД.

Работа со списками избирателей:

публикация предварительных списков — до 14 октября;

прием заявлений на уточнение данных — с 8 октября по 14 ноября;

публикация контрольных списков — до 10 ноября;

публикация окончательных списков — до 25 ноября.

Выдвижение и регистрация кандидатов:

уведомление партий об участии — в течение 3 дней после назначения выборов;

выдвижение кандидатов — до 30 октября;

сдача документов для регистрации — до 18:00 2 ноября;

регистрация кандидатов — до 10 ноября.

Предвыборная агитация:

агитация пройдет с 10 ноября до 08:00 29 ноября.

Голосование и подведение итогов:

прием заявлений о голосовании вне помещения — до 28 ноября;

день голосования — 30 ноября с 08:00 до 20:00;

объявление результатов — до 14 декабря.

Источник: economist.kg