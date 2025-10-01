Выборы в ЖК – 2025: Ключевые даты — от подачи документов до объявления итогов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". План разработан на основе указа президента от 30 сентября 2025 года.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР утвердила календарный план подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основные этапы:
- формирование схем и границ избирательных округов — до 5 октября;
- создание окружных избирательных комиссий — после утверждения округов;
- образование участков за пределами КР — по предложению МИД.
Работа со списками избирателей:
- публикация предварительных списков — до 14 октября;
- прием заявлений на уточнение данных — с 8 октября по 14 ноября;
- публикация контрольных списков — до 10 ноября;
- публикация окончательных списков — до 25 ноября.
Выдвижение и регистрация кандидатов:
- уведомление партий об участии — в течение 3 дней после назначения выборов;
- выдвижение кандидатов — до 30 октября;
- сдача документов для регистрации — до 18:00 2 ноября;
- регистрация кандидатов — до 10 ноября.
Предвыборная агитация:
- агитация пройдет с 10 ноября до 08:00 29 ноября.
Голосование и подведение итогов:
- прием заявлений о голосовании вне помещения — до 28 ноября;
- день голосования — 30 ноября с 08:00 до 20:00;
- объявление результатов — до 14 декабря.
Источник: economist.kg