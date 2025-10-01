Жапаров заявил, что в случае участия в президентских выборах может набрать 90% голосов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90 процентов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем обращении к народу 30 сентября заявил, что чувствует еще большую поддержку населения по сравнению с выборами пятилетней давности.

"Некоторые политики и оппозиционеры могут подумать, что это подготовка к президентским выборам, которые пройдут через год. Нет, дорогие соотечественники, я не просил ни одного депутата инициировать роспуск. Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80 процентов населения. Если я выдвину свою кандидатуру на следующих выборах, я уверен, что пройду с поддержкой уже 90 процентов. Потому что чувствую, что поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде", - сказал Жапаров.

При этом он подчеркнул, что не просил депутатов инициировать самороспуск Жогорку Кенеша и что речь идет не о подготовке к президентским выборам, а об обеспечении долгосрочной политической стабильности в стране.

