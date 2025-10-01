Аалы Карашев: Реформа выборов поможет создать качественный парламент

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Я абсолютно уверен, что придут новые люди в парламент

Реформа выборов поможет создать качественный парламент, заявил агентству «Кабар» экс-депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев, комментируя обращение президента к народу в связи с предстоящими выборами депутатов Жогорку Кенеша.

Напомним, президент назначил дату досрочных выборов Жогорку Кенеша после самороспуска депутатов на 30 ноября 2025 года.

«Наш уважаемый президент Садыр Жапаров обратился к народу Кыргызстана, где подробно рассказал о новой избирательной системе. Ранее депутаты избирались по одномандатным округам и партийным спискам, из-за чего в парламент нередко попадали случайные люди, так называемые «кошельки». Теперь такого не будет», - прокомментировал он.

Карашев также подчеркнул, что президент строго предупредил государственных и муниципальных служащих, работников сфер здравоохранения и образования, а также айыл окмоту, чтобы они не вмешивались в выборный процесс, и население само сделало свой выбор.

«Глава государства также остановился на том, что созданы все условия для того, чтобы выборы прошли прозрачно: внедрена цифровизация ¬– везде будет электронно-автоматизированное голосование. Если до этого бюллетени заранее печатались и подвозились, теперь для исключения подобного все будет в электронном формате. Как только закончатся выборы, сразу состоится подсчет голосов, и сразу будут известны результаты. Если у кого-то будут сомнения, то можно будет вручную подсчитать. Президент уверен, что данные компьютера обязательно совпадут с ручным подсчетом», - сказал эксперт.

Экс-депутат также отметил, что согласно новой избирательной системе уделено внимание гендерной политике.

«Женская квота будет каждая третья. Такая практика среди стран СНГ проводится впервые. Я думаю, что это все направлено на то, чтобы вернуть доверие населения. Чтобы избрали достойных и поверили результатам выборов, так как за 30 лет у нас трижды были революции, и в основном недовольства были по итогам выборов, потому что они проходили несправедливо, использовался админресурс, был подкуп голосов», - отметил он.

Эксперт указал, что все вышеуказанные меры направлены на то, чтобы создать качественный парламент. «Теперь стоит задача довести его обращение до каждого кыргызстанца. Один голос – только за одного кандидата. Я абсолютно уверен, что придут новые люди в парламент», - добавил он.

