Бакыт Курманалиев возглавил Судебный департамент

Курманалиев Бакыт Сабырбекович назначен директором Судебного департамента, сообщили 1 октября в пресс-службе Верховного суда.
30 сентября заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбеков представил его коллективу Судебного департамента.
Ранее Курманалиев занимал должность референта отдела организации протокольных мероприятий и внешних связей Управления делами президента.
Источник: akipress.org