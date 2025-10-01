Бакыт Курманалиев возглавил Судебный департамент

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбеков представил его коллективу Судебного департамента.

Курманалиев Бакыт Сабырбекович назначен директором Судебного департамента, сообщили 1 октября в пресс-службе Верховного суда.



30 сентября заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбеков представил его коллективу Судебного департамента.



Ранее Курманалиев занимал должность референта отдела организации протокольных мероприятий и внешних связей Управления делами президента.

Источник: akipress.org