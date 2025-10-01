           
Подробности
Политика
Просмотров: 51

Бакыт Курманалиев возглавил Судебный департамент

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбеков представил его коллективу Судебного департамента. 

 

Курманалиев Бакыт Сабырбекович назначен директором Судебного департамента, сообщили 1 октября в пресс-службе Верховного суда. 

30 сентября заместитель председателя Верховного суда Шералы Камчыбеков представил его коллективу Судебного департамента. 

Ранее Курманалиев занимал должность референта отдела организации протокольных мероприятий и внешних связей Управления делами президента.

Источник: akipress.org

           