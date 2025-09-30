Чиновникам Кыргызстана разрешили закупать более дорогие авто — до 5 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее лимит для большинства должностных лиц составлял 2 млн сомов за легковой автомобиль.

Кабмин внес изменения в постановление от 30 апреля 2022 года о порядке использования служебного транспорта в госорганах и органах местного самоуправления. Документ подписал глава правительства Адылбек Касымалиев.

Ранее лимит для большинства должностных лиц составлял 2 млн сомов за легковой автомобиль. Теперь разрешено приобретать машины стоимостью до 5 млн сомов — если оплата производится со специального счета.

В правительстве пояснили, что поправки направлены на «повышение эффективности использования бюджетных средств», однако не уточнили, к какой категории сотрудников применяется новая норма.

Источник: economist.kg