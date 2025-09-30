Адылбек Касымалиев встретился с Александром Лукашенко в Минске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили вопросы двусторонней торговли, инвестиций и реализации совместных проектов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках официального визита в Минск провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

По информации пресс-службы кабмина, переговоры были посвящены практическим шагам по наращиванию двусторонней торговли и инвестиций, реализации совместных проектов и расширению кооперации в сферах взаимного интереса. Было отмечено эффективное взаимодействие Кыргызстана и Беларуси как в двустороннем формате, так и на площадках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и ШОС.

Александр Лукашенко высоко оценил усилия глав правительств двух стран по активизации совместной работы и нацеленности на конкретные результаты. Собеседники подчеркнули, что в последние годы отношения получили новый импульс, открывающий дополнительные возможности для бизнеса и гуманитарных связей.

По итогам встречи подтвержден общий настрой на дальнейшее укрепление партнерства и расширение практического взаимодействия. Отдельно отмечено, что нынешний визит стал первым официальным визитом главы правительства Кыргызской Республики за последние 24 года, что придаёт ему особое символическое значение.

Источник: vesti.kg



