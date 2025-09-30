Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Минске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Кыргызстан выступает за углубление сотрудничества по ряду приоритетных направлений»

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседаниях Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств в узком и расширенном составах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В своем выступлении Касымалиев обозначил последовательное развитие сотрудничества в рамках СНГ. По итогам прошлого года доля совокупного ВВП стран СНГ в мировом ВВП составила 4,4%, а объем взаимной торговли по итогам первого полугодия 2025 года достиг 7 млрд долларов США.

«В январе-июне 2025 года внешнеторговый оборот Кыргызской Республики со странами СНГ составил 2,73 млрд долларов США, в том числе экспорт – 602,1 млн долларов США, импорт – 2 132,6 млн долларов США. Безусловно, эти показатели наглядно демонстрируют: Содружество находится в фазе активного развития, наращивает деловую активность и расширяет горизонты взаимовыгодного сотрудничества, формируя единое экономическое пространство», – сказал он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызстан выступает за углубление сотрудничества по ряду приоритетных направлений, в том числе: развитие мультимодальных транспортных коридоров, упрощение торговых процедур, создание совместных производств, продвижение электронной торговли.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить поддержке кооперационных проектов и расширению взаимодействия в рамках СНГ.

Кроме того, глава кабмина отметил, что на фоне изменения климата и сокращения природных ресурсов возобновляемая энергетика становится стратегическим приоритетом. Кыргызстан предпринимает меры по сокращению выбросов парниковых газов и наращиванию генерации из экологически чистых источников.

«Кыргызская Республика остается приверженной активному и конструктивному участию во всех интеграционных инициативах СНГ и готова к дальнейшему укреплению многосторонних связей на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды», – подчеркнул председатель кабинета министров.

В рамках заседаний СГП СНГ рассмотрено 15 вопросов, подписано свыше 20 документов и решений.

Источник: vesti.kg



