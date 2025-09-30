В ЦИК рассказали, какие госслужащие могут участвовать в выборах без увольнения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сохранить свою должность при этом могут только президент и депутаты Жогорку Кенеша.
Сотрудники государственных предприятий могут взять отпуск на время выборов и участвовать в них, сообщил член Центризбиркома Абдыжапар Бекматов в эфире «Биринчи радио».
Он добавил, что ни один политический государственный или муниципальный служащий не может приостановить свою деятельность и одновременно участвовать в выборах. Сохранить свою должность при этом могут только президент и депутаты Жогорку Кенеша.
Также Бекматов отметил, что есть ряд категорий сотрудников, которые вправе приостановить свою деятельность на весь период избирательного процесса, оформив отпуск:
сотрудники государственных предприятий
государственные и муниципальные служащие
дипломатические служащие
военнослужащие и другие.
Источник: АКИpress