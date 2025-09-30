Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Согласно документу, выборы состоятся в воскресенье, 30 ноября 2025 года. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать их проведение в соответствии с законодательством и применить дистанционное голосование.

Кабинету министров предписано выделить необходимые финансовые средства, принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка, а также уточнить данные Единого государственного реестра населения для формирования списков избирателей. Кроме того, правительство должно обеспечить совершенствование системы онлайн-идентификации избирателей и кибербезопасность электронных систем, используемых в выборном процессе.

Генеральная прокуратура должна проследить за соблюдением Конституции и законов при подготовке и проведении выборов. Местным госадминистрациям и органам самоуправления поручено оказать содействие избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов.

Источник: 24.kg