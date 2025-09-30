Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с новым главой МИД Казахстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили состояние и перспективы кыргызско-казахского сотрудничества

Cостоялся телефонный разговор министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с вновь назначенным главой внешнеполитического ведомства Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Стороны обсудили состояние и перспективы кыргызско-казахского сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Глава МИД поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Республики Казахстан и пожелал успехов на ответственном посту.

Источник: 24.kg