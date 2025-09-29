По итогам визита Адылбека Касымалиева в Минск подписан ряд международных документов

Кыргызстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов

По итогам официального визита председателя кабинета министров – руководителя администрации президента КР Адылбека Касымалиева в Беларусь подписан ряд документов.

Список:

- Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Республики Беларусь и граждан Республики Беларусь на территории Кыргызской Республики;

- Соглашение между Государственным агентством физической культуры и спорта при кабмине КР и Министерством спорта и туризма Беларуси о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

- Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Республики Беларусь;

- Дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь до 2030 года, предусматривающего достижение товарооборота до 500 миллионов долларов США;

- Меморандум между Министерством цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики и Министерством связи и информатизации Республики Беларусь о взаимопонимании по вопросам стратегического сотрудничества в сфере цифрового развития;

- Меморандум между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

- Соглашение между Национальной академией наук Кыргызской Республики при президенте Кыргызской Республики и Национальной академией наук Республики Беларусь о научно-техническом сотрудничестве;

- Программа сотрудничества между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Республики Беларусь на 2025-2026 годы;

- Меморандум о взаимопонимании между национальным Институтом стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики и Белорусским институтом стратегических исследований;

- План совместных мероприятий Национального института стратегических инициатив при президенте Кыргызской Республики (НИСИ) и Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) на 2025–2026 годы;

- Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Кыргызской Республики имени Жусупа Абдрахманова и Академией управления при президенте Республики Беларусь;

- План мероприятий по взаимодействию в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь на 2025-2027 годы;

- Соглашение между МВД Кыргызской Республики и Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности;

- Соглашение о сотрудничестве между Баткенской областью Кыргызской Республики и Брестской областью Республики Беларусь.