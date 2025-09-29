Судья Таласского облсуда Эльнара Мадмарова ушла в отставку

В Совете судей 26 сентября прошло очередное заседание, где рассмотрели ряд вопросов.



Так, Совет судей удовлетворил заявление судьи Таласского областного суда М.Э.А., о досрочном прекращении полномочий судьи в связи с уходом в отставку. Совет судей внес предложение президенту Садыру Жапарову о досрочном прекращении полномочий судьи М.Э.А.



Согласно статье 30 Конституционного закона КР «О статусе судей», полномочия судьи прекращаются досрочно по письменному заявлению об отставке. Отставка возможна независимо от возраста судьи. Судья, ушедший в отставку, приобретает статус судьи в отставке, за которым сохраняются звание, гарантии неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. Статус сохраняется при соблюдении условий, установленных законом.



По данным сайта Таласского облсуда, под инициалы М.Э.А. подходит Мадмарова Эльнара Абдувалиевна. Карьеру в судебной системе начала в 2007 году. В Талас она была ротирована в 2022 году.

Источник: АКИpress

