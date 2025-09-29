Сингапур намерен расширить договорно-правовую базу с Кыргызстаном в экономической сфере

На полях 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 2025 года министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел встречу с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны подчеркнули необходимость совместных усилий для укрепления и дальнейшего развития двустороннего партнерства.

Кулубаев проинформировал коллегу о мерах, предпринимаемых правительством Кыргызской Республики для обеспечения устойчивого экономического роста, реализации крупных инфраструктурных проектов и возможностях выхода на рынки стран ЕАЭС через Кыргызстан. Он пригласил сингапурскую сторону принять участие в данных инициативах.

В свою очередь, Балакришнан подтвердил готовность Сингапура к развитию сотрудничества с Кыргызстаном, высоко оценив существующий потенциал взаимодействия. Он отметил, что сингапурская сторона внимательно рассматривает предложения Кыргызстана по расширению и выразил благодарность Кыргызстану за полное присоединение к соглашению по сохранению морского биоразнообразия (BBNJ).

В завершение встречи министр пригласил своего коллегу посетить Кыргызскую Республику с визитом в удобное время.