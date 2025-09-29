Жээнбек Кулубаев провел встречу с Анналеной Бербок

26 сентября на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев провел двустороннюю встречу с председателем 80-й сессии ГА Анналеной Бербок. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Сообщается, что в начале встречи Жээнбек Кулубаев поздравил Анналену Бербок с избранием на высокий пост и пожелал успехов в реализации ее приоритетов в ходе председательства.

"Глава МИД КР проинформировал о ключевых инициативах и приоритетах кыргызской стороны в рамках 80-й сессии ГА ООН, особо подчеркнув важность климатической и горной повестки, - говорится в сообщении. - В этом контексте он сообщил о подготовке к проведению в 2027 году международного саммита высокого уровня "Бишкек+25" и пригласил председателя Генассамблеи принять активное участие в данном мероприятии".

Министр также рассказал об успешном завершении многолетних переговоров по делимитации и демаркации государственной границы с соседними странами.

Отдельное внимание было уделено вопросам реформирования всей системы ООН, включая Совет безопасности, сказано в сообщении.