Кыргызстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в сфере геодезии и землеустройства

Кабинет министров 18 сентября утвердил Соглашение с правительством Таджикистана о сотрудничестве в области геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, регистрации недвижимого имущества и дистанционного зондирования земли, подписанное 8 июля 2025 года в городе Душанбе.



Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии определено уполномоченным органом, ответственным за реализацию Соглашения.



Министерству иностранных дел поручено уведомить таджикскую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения.



Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Документ был опубликован в газете «Эркин Тоо» от 23 сентября 2025 года N 72.

Источник: tazabek.kg

