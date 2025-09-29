Кыргызстан установил дипотношения с Танзанией

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе переговоров состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзания Махмудом Табит Комбо.

По данным МИД, в ходе переговоров состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Министр Ж.Кулубаев выразил уверенность, что данная встреча послужит укреплению и дальнейшему развитию двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и Объединенной Республикой Танзания.

Кроме того, стороны договорились начать работу по расширению договорно-правовой базы, а также обсудили актуальные направления сотрудничества, включая углубление политического диалога, развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также укрепление партнерства в рамках ООН и других международных организаций.

В завершение встречи Министр Ж.Кулубаев поблагодарил своего коллегу за неизменную поддержку инициатив Кыргызской Республики и пригласил его посетить Кыргызстан с визитом в удобное время.

Источник: Кабар