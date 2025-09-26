В МИД прошла встреча с послом Казахстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны подробно обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в консульской сфере

Замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев 26 сентября встретился с послом Казахстана в Кыргызстане Рапилем Жошыбаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.



В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в консульской сфере, пребывания граждан в двух странах и совершенствования механизмов защиты их прав и интересов. Также они отметили важность дальнейшего взаимодействия и сотрудничества.

Источник: АКИpress

