           
Подробности
Политика
Просмотров: 36

В МИД прошла встреча с послом Казахстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны подробно обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в консульской сфере

 

Замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев 26 сентября встретился с послом Казахстана в Кыргызстане Рапилем Жошыбаевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в консульской сфере, пребывания граждан в двух странах и совершенствования механизмов защиты их прав и интересов. Также они отметили важность дальнейшего взаимодействия и  сотрудничества.

Источник: АКИpress
 

           