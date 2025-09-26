В Нью-Йорке прошла рабочая встреча министров иностранных дел ОДКБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности

В городе Нью-Йорк 25 сентября в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Организации и в контексте выполнения целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Особое внимание было уделено согласованию действий ОДКБ с приоритетами ООН по поддержанию международного мира и безопасности, укреплению многостороннего сотрудничества и противодействию современным угрозам, включая терроризм, экстремизм и транснациональную преступность.

Министры подтвердили приверженность основным принципам и задачам ОДКБ, подчеркнули важность взаимного сотрудничества и своевременного обмена информацией для эффективного реагирования на возникающие вызовы, а также подчеркнули важность координации с международными структурами, включая ООН.

В завершение встречи Главами внешнеполитических ведомств достигнута договоренность о продолжении регулярного диалога на всех уровнях с целью повышения эффективности коллективной безопасности и устойчивого развития в регионе, в тесном взаимодействии с многосторонними организациями.

По итогам было подписано Заявление министров иностранных дел государств – членов ОДКБ по случаю 80-летия учреждения ООН.

Источник: Кабар