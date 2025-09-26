Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению очередного Народного курултая

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам заседания даны соответствующие поручения государственным органам и местным органам власти.

В рамках реализации Указа президента о проведении очередного IV Народного курултая состоялось первое заседание организационного комитета по проведению Народного курултая, избранию и координации делегатов.

По данным кабмина, в ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы, связанные с организацией курултая, назначенного на 22 декабря 2025 года, на высоком уровне, утвержден календарный план основных мероприятий по организации и проведению выборов делегатов

По итогам заседания даны соответствующие поручения государственным органам и местным органам власти.

Источник: Кабар