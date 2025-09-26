Между Кыргызстаном и Багамами установлены дипломатические отношения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Главы МИД двух стран подписали Совместного коммюнике

25 сентября в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредериком Одли Митчеллом. Об этмо сообщили в МИД КР.

В ходе встречи состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Министры подчеркнули, что данный шаг станет отправной точкой для развития сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Источник: vesti.kg



