В Кыргызстане уточнили порядок назначения ректоров госвузов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Кабмин утвердил изменения в порядок назначения, освобождения и аттестации руководителей государственных высших учебных заведений КР.

Теперь при выдвижении кандидата на должность ректора вуза со статусом «национальный» к пакету документов прилагаются оригиналы дипломов, аттестатов, ученых степеней и трудовой книжки. После проверки ответственным сотрудником они будут возвращены кандидату – требование обязательного нотариального заверения отменено.

Кроме того, предложение о назначении должно содержать краткую характеристику деловых и личных качеств претендента, а также перспективный план развития университета.

Источник: economist.kg