В Кыргызстане появился еще один город

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Законопроект представил Кудайберген Базарбаев.

В Кыргызстане появится новый город. Жогорку Кенеш 25 сентября сразу в трех чтениях принял законопроект об отнесении айылного аймака Гульчо Алайского района Ошской области к категории города районного значения. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

В этот же день депутаты поддержали в трех чтениях два законопроекта о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша.

Первый представил депутат Марлен Маматалиев — документ устраняет правовые коллизии и приводит текст закона в соответствие на государственном и официальном языках.

Второй законопроект инициировал депутат Дастан Бекешев. Он направлен на уточнение норм, связанных с участием несовершеннолетних в избирательном процессе. Информацию по проекту представила председатель комитета по конституционному законодательству Чолпон Султанбекова.

Кроме того, парламент ратифицировал соглашение между кабмином и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) об открытии представительства ФАО в Кыргызстане. Документ был подписан 24 апреля 2025 года в Бишкеке.

Депутаты также рассмотрели проект закона «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КР» в первом чтении, а также поправки в законы об оружии, в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.

Источник: economist.kg