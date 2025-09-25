Установлены дипотношения между Кыргызстаном и Папуа-Новой Гвинеей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе встречи стороны подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастином Ткаченко.

По данным МИД, в ходе встречи стороны подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. Министры обсудили возможности развития двусторонних связей, а также вопросы международной повестки и сотрудничества на многосторонних площадках.

В завершение встречи главы ведомств договорились поддерживать постоянные контакты для продолжения взаимовыгодного диалога.