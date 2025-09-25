Жээнбек Кулубаев провел встречи с главами МИД Руанды и Мали – что обсудили

Глава МИД Жээнбек Кулубаев 24 сентября в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с коллегами из Руанды и Мали. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе беседы с министром иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе Кулубаев обсудил актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны отметили успешное проведение первых политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран в августе текущего года и договорились проводить их на регулярной основе для расширения двусторонней повестки дня.

Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружеских связей.

В тот же день Жээнбек Кулубаев встретился с главой внешнеполитического ведомства Мали Абдулаем Диопом. Глава МИД КР выразил уверенность, что переговоры придадут дополнительный импульс развитию кыргызско-малийских отношений, подчеркнул готовность укреплять сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, и пригласил коллегу посетить Кыргызстан.

Стороны обсудили актуальные двусторонние вопросы, включая развитие политического диалога и сотрудничество в международных организациях, таких как ООН и Организация исламского сотрудничества. Министр Диоп подтвердил заинтересованность Мали в укреплении дружественных отношений с Кыргызстаном.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами двух стран.