«Ни президент, ни генерал не дает благословения». Спикер выступил с обращением после самороспуска Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Власти хотят провести честные выборы. Мы обсудили этот вопрос с президентом и генералом.

Спикер Жогорку Кенеша 7 созыва Нурланбек Тургунбек уулу сделал заявление перед депутатами после принятия решения о самороспуске парламента.



Он отметил, что такое решение впервые принимается исключительно парламентом, без какого-либо внешнего влияния.



По словам спикера, за 4 года работы были решены ряд важных вопросов, в том числе вопросы границ с Узбекистаном и Таджикистаном, принят закон о государственном языке, проведены административно-территориальная реформа, реабилитация граждан, подвергшихся репрессиям, и другие значимые вопросы.



Спикер остановился на предстоящих досрочных выборах. «Здесь сидят 90 депутатов. Ели все соответствуют требованиям закона о выборах и Конституции... Есть некоторые нормы: например, лица с судимостями или с делами о коррупции не могут участвовать. Все остальные, которым есть 25 лет и есть высшее образование, могут выдвигать свои кандидатуры. Парламентские выборы, которые прошли в 2021 году с усилиями президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Кыдыршаевича прошли чисто. Предстоящие выборы должны пройти без подкупа, и мы все должны приложить усилия к этому. Не нужно получать голоса как раньше: подкупом, запугиванием или другими методами. Вы должны действовать честно. Все нарушения будут строго наказываться», - подчеркнул он.



Также Тургунбек уулу добавил, что бытует мнение, будто кто-то получил благословение президента или спикера, но это не соответствует действительности.



«Ни президент [Садыр Жапаров], ни төрага [Нурланбек Тургунбек уулу], ни уважаемый наш генерал [заместитель председателя Кабмина — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев] не дают благословение. Все это делает народ. Это просто слухи, которые не имеют доли правды. Нынешняя власть не хочет вмешиваться в выборы и тем более разные политические ситуации по итогам выборов. Власти хотят провести честные выборы. Мы обсудили этот вопрос с президентом и генералом. Никому не будет оказана поддержка, никто не будет мешать процессу. Я могу с трибуны парламента заявить об этом», - сказал он и призвал кандидатов не заниматься «черным пиаром» во время агитации.



Спикер добавил, что Жогорку Кенеш сохраняется свои полномочия до избрания нового созыва парламента. Он может созвать внеочередные заседании парламента при чрезвычайных ситуациях.

Источник: АКИpress

