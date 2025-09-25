Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 30 ноября

Бишкек, "САЯСАТ.KG". До прихода следующего созыва Жогорку Кенеша все полномочия будут сохранены

Депутаты Жогорку Кенеша КР сегодня, 25 сентября, приняли решение о самороспуске, досрочные выборы состоятся 30 ноября.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что следующие выборы пройдут 30 ноября. "Мы приложим все усилия, чтобы выборы прошли чисто и прозрачно. Сейчас ходят слухи о том, что кто-то из депутатов получил бата от президента, генерала или торага Жогорку Кенеша. Хочу отметить, что бата даёт только народ. Сегодняшняя власть преследует только цели проведения открытых и прозрачных выборов",- сказал он.

Спикер отметил, что до прихода следующего созыва Жогорку Кенеша все полномочия будут сохранены, и в случае какого-то ЧП он может созвать внеочередное заседание.

Источник: Кабар