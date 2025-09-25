Мэр Оша прокомментировал выговор президента

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Теперь надо работать, работаем

Мэр Оша Женишбек Токторбаев прокомментировал журналистам строгий выговор, объявленный ему президентом Кыргызстана.

«Я принял критику президента Садыра Жапарова. Теперь надо работать, работаем», — отметил градоначальник.

Напомним, 16 сентября президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей, выразившееся в несоблюдении норм этики, мэру города Ош Женишбеку Шермаматовичу Токторбаеву был объявлен строгий выговор.

Источник: Кабар