Жогорку Кенеш принял решение о самороспуске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89.

Жогорку Кенеш 25 сентября принял постановление о самороспуске депутатов 7 созыва. Соответствующее предложение было вынесено инициативной группой депутатов, состоящей из 32 человек.



За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89.



Депутат Улан Примов (Алайский округ) назвал две причины, которые необходимы для самороспуска:



- новый закон о выборах (новая система парламентских выборов)



- короткий период между выборами депутатов ЖК и президента.



Конституционный срок ЖК 7 созыва завершается в ноябре 2026 года. Президентские выборы планируются в январе 2027 года.



Проведение двух больших мероприятий параллельно может сказаться на общественно-политической стабильности, считают инициаторы.



После самороспуска ЖК президент должен подписать указ о назначении досрочных выборов депутатов парламента. Выборы состоятся по новой системе — 30 округов из которых мандаты получат по 3 депутата (2 мужчины и 1 женщина).



фамилии депутатов, входящих в инициативную группу:



- Нурланбек Азыгалиев



- Нурбек Сыдыгалиев



- Марлен Маматалиев



- Жылдыз Садырбаева



- Кундузбек Сулайманов



- Азамат Исираилов



- Талайбек Масабиров



- Улан Примов



- Азизбек Турсунбаев



- Бактияр Калпаев



- Данияр Толонов



- Чынгыз Ажибаев



- Алишер Козуев



- Аманкан Кенжебаев



- Гулсункан Жунушалиева



- Саид Зулпуев



- Нилуфар Алимжанова



- Лейла Лурова



- Чолпон Султанбекова



- Балбак Тулобаев



- Равшан Рысбаев



- Кубанычбек Самаков



- Жанар Акаев



- Руслан Жакышов



- Суйун Омурзаков



- Джайлообай Нышанов



- Гулькан Молдобекова



- Марат Мураталиев



- Арсланбек Эгембердиев



- Акбокон Таштанбеков



- Айжигит Тыгалиев



- Арсланбек Малиев.



Справка: Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает по инициативе одной трети от общего числа депутатов (30 депутатов) большинством не менее двух третей голосов (60 депутатов).



Согласно закону о выборах депутатов, досрочные выборы должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноября.

Источник: АКИpress

