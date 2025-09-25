           
Подробности
Политика
Просмотров: 11

Жогорку Кенеш принял решение о самороспуске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89.

Жогорку Кенеш 25 сентября принял постановление о самороспуске депутатов 7 созыва. Соответствующее предложение было вынесено инициативной группой депутатов, состоящей из 32 человек.

За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89.

Депутат Улан Примов (Алайский округ) назвал две причины, которые необходимы для самороспуска: 

- новый закон о выборах (новая система парламентских выборов)

- короткий период между выборами депутатов ЖК и президента.

Конституционный срок ЖК 7 созыва завершается в ноябре 2026 года. Президентские выборы планируются в январе 2027 года.

Проведение двух больших мероприятий параллельно может сказаться на общественно-политической стабильности, считают инициаторы.

После самороспуска ЖК президент должен подписать указ о назначении досрочных выборов депутатов парламента. Выборы состоятся по новой системе — 30 округов из которых мандаты получат по 3 депутата (2 мужчины и 1 женщина). 

фамилии депутатов, входящих в инициативную группу:

- Нурланбек Азыгалиев

- Нурбек Сыдыгалиев

- Марлен Маматалиев

- Жылдыз Садырбаева

- Кундузбек Сулайманов

- Азамат Исираилов

- Талайбек Масабиров

- Улан Примов

- Азизбек Турсунбаев

- Бактияр Калпаев

- Данияр Толонов

- Чынгыз Ажибаев

- Алишер Козуев

- Аманкан Кенжебаев

- Гулсункан Жунушалиева

- Саид Зулпуев

- Нилуфар Алимжанова

- Лейла Лурова

- Чолпон Султанбекова

- Балбак Тулобаев

- Равшан Рысбаев

- Кубанычбек Самаков

- Жанар Акаев

- Руслан Жакышов

- Суйун Омурзаков

- Джайлообай Нышанов

- Гулькан Молдобекова

- Марат Мураталиев

- Арсланбек Эгембердиев

- Акбокон Таштанбеков

- Айжигит Тыгалиев

- Арсланбек Малиев.

Справка: Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает по инициативе одной трети от общего числа депутатов (30 депутатов) большинством не менее двух третей голосов (60 депутатов).

Согласно закону о выборах депутатов, досрочные выборы должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноября.

Источник: АКИpress
 

           