Жогорку Кенеш принял решение о самороспуске

Бишкек, "САЯСАТ.KG". За проголосовали 84 депутата из зарегистрированных 89.
Жогорку Кенеш 25 сентября принял постановление о самороспуске депутатов 7 созыва. Соответствующее предложение было вынесено инициативной группой депутатов, состоящей из 32 человек.
Депутат Улан Примов (Алайский округ) назвал две причины, которые необходимы для самороспуска:
- новый закон о выборах (новая система парламентских выборов)
- короткий период между выборами депутатов ЖК и президента.
Конституционный срок ЖК 7 созыва завершается в ноябре 2026 года. Президентские выборы планируются в январе 2027 года.
Проведение двух больших мероприятий параллельно может сказаться на общественно-политической стабильности, считают инициаторы.
После самороспуска ЖК президент должен подписать указ о назначении досрочных выборов депутатов парламента. Выборы состоятся по новой системе — 30 округов из которых мандаты получат по 3 депутата (2 мужчины и 1 женщина).
фамилии депутатов, входящих в инициативную группу:
- Нурланбек Азыгалиев
- Нурбек Сыдыгалиев
- Марлен Маматалиев
- Жылдыз Садырбаева
- Кундузбек Сулайманов
- Азамат Исираилов
- Талайбек Масабиров
- Улан Примов
- Азизбек Турсунбаев
- Бактияр Калпаев
- Данияр Толонов
- Чынгыз Ажибаев
- Алишер Козуев
- Аманкан Кенжебаев
- Гулсункан Жунушалиева
- Саид Зулпуев
- Нилуфар Алимжанова
- Лейла Лурова
- Чолпон Султанбекова
- Балбак Тулобаев
- Равшан Рысбаев
- Кубанычбек Самаков
- Жанар Акаев
- Руслан Жакышов
- Суйун Омурзаков
- Джайлообай Нышанов
- Гулькан Молдобекова
- Марат Мураталиев
- Арсланбек Эгембердиев
- Акбокон Таштанбеков
- Айжигит Тыгалиев
- Арсланбек Малиев.
Справка: Согласно Конституции, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает по инициативе одной трети от общего числа депутатов (30 депутатов) большинством не менее двух третей голосов (60 депутатов).
Согласно закону о выборах депутатов, досрочные выборы должны пройти в период от 40 дней с момента самороспуска (минимальный срок) и до 65 дней (максимальный срок). Таким образом, если депутаты самороспустятся в начале октября, выборы пройдут в конце ноября.
Источник: АКИpress