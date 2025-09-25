"Имейте в виду!" Ташиев предупредил глав четырех ведомств о возможном аресте

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил принять меры в отношении руководителей ряда государственных органов, если задержанные по делу о коррупции на КПП "Чалдовар - Автодорожный" дадут на них показания.

24 сентября он провел совещание с участием министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакытом Торобаевым, министром транспорта и коммуникаций Абсаттаром Сыргабаевым, председателем Государственной налоговой службы Алмамбетом Шыкмаматовым и главой пограничной службы при ГКНБ Абдикаримом Алимбаевым.

В ходе мероприятия он назвал имена сотрудников ГНС, ГПС, Службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Минводсельпроме, Департамента весогабаритного контроля при Минтрансе и поручил своим подчиненным вывести их.

Когда одного из названных сотрудников не оказалось на месте, его начальник сообщил, что он в больнице.

"Сразу заболеваете! Выводите! Смотрите, некоторые из вас выходят, улыбаясь. Ребята, ваш смех превратится завтра в ваше горе", - прокомментировал Ташиев.

Затем он обратился к главам ведомств.

"Вы видите ситуацию. Сколько я вам говорил, просил, предупреждал. Но до сегодняшнего дня вы не приняли мер. Может, вам это выгодно? Может, вам тоже перепадает от этих сумм, а? Может, вам это удобно? Приносят они? Это мы еще не проверяли, честно говоря, но обязательно проверим. В ходе расследования данного уголовного дела, если будут какие-либо показания по отношению руководителей, что передавали деньги, какие-то финансовые средства, мы сразу будем брать вас под стражу. Имейте в виду! Повторюсь, имейте в виду! Поняли? Это ко всем относится", - заявил глава ГКНБ.

"Токтогонов, вы поняли? У меня не спрашивайте, кого-то посадить или не посадить. Если соответствует закону, посадите любого! Если кто-то будет напрямую давать показания, посадите любого руководителя", - отдал приказ Ташиев своему сотруднику.

Источник: kaktus.media