Жогорку Кенеш готовится к самороспуску

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе заседания члены Координационного совета обсудили обстоятельства, связанные с возможным самороспуском парламента

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу 25 сентября провёл заседание Координационного совета парламента.

Как сообщила пресс-служба ЖК, в заседании приняли участие вице-спикеры, лидеры парламентских фракций, председатели профильных комитетов и руководители Аппарата Жогорку Кенеша.

Открывая заседание, спикер сказал, что в истории независимого Кыргызстана впервые депутаты парламента поднимают инициативу самороспуска. По его словам, вопрос будет вынесен на голосование уже сегодня.

В ходе заседания члены Координационного совета обсудили обстоятельства, связанные с возможным самороспуском парламента, и высказали свои предложения и мнения.

Источник: АКИpress