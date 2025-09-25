Торага: Впервые в истории депутаты выдвинули инициативу о самороспуске ради будущего страны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Спикер провел заседание Координационного совета по вопросу самороспуска

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня провел заседание Координационного совета парламента. В нем приняли участие заместители торага, лидеры фракций, председатели профильных комитетов и руководство аппарата ЖК.

По информации пресс-службы ЖК, Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что впервые в истории суверенного Кыргызстана депутаты Жогорку Кенеша выдвинули инициативу о самороспуске ради будущего страны. Он сообщил, что данный вопрос будет вынесен на голосование на сегодняшнем заседании.

Далее в ходе заседания Координационного совета обсуждались вопросы, связанные с самороспуском Жогорку Кенеша, были высказаны предложения и мнения.