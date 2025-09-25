Садыр Жапаров провел встречу с премьер-министром Королевства Тонга в Нью-Йорке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны договорились о взаимной поддержке инициатив в рамках международных организаций.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24 сентября встретился с премьер-министром Королевства Тонга Аисаке Эке на полях Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщили в пресс-службе президента, стороны договорились о взаимной поддержке инициатив в рамках международных организаций.

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Тонгой были установлены 7 декабря 2022 года.

Президент Садыр Жапаров отметил, что несмотря на географическую удаленность, Кыргызстан и Тонга имеют много общих интересов для продвижения взаимодействия.

«Наши страны придают особое значение проблеме изменения климата. Если Тонга сталкивается с угрозой повышения уровня моря, то Кыргызстан - с проблемой таяния ледников», - обозначил он.

В свою очередь, премьер-министр Тонги Аисаке Эке отметил готовность своей страны к развитию конструктивного диалога с Кыргызстаном как в двустороннем, так и в многостроннем форматах.