Садыр Жапаров провел встречу с генеральным секретарем ООН

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Перед началом встречи глава государства оставил запись в Книге почетных посетителей ООН.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 24 сентября провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

По данным пресс-службы президента, перед началом встречи глава государства оставил запись в Книге почетных посетителей ООН.

Приветствуя Садыра Жапарова, Антониу Гутерриш выразил удовлетворение по поводу встречи и отметил стремительное развитие Кыргызстана, подчеркнув роль страны в обеспечении мира и стабильности в Центральной Азии.

В свою очередь, президент Садыр Жапаров поздравил генерального секретаря и сотрудников Организации с 80-летием со дня ее основания.

Он подчеркнул, что Кыргызстан, как полноправный член ООН, неизменно привержен целям и принципам, закрепленным в Уставе, и нацелен на активное взаимодействие с мировым сообществом в решении актуальных глобальных вызовов – изменения климата, бедности, конфликтов и неравенства.

Кроме того, президент пригласил Антониу Гутерриша принять участие в саммите «ШОС+», который состоится осенью 2026 года в Бишкеке в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.

Генеральный секретарь поблагодарил за приглашение и выразил готовность принять участие в указанном мероприятии.

В завершение стороны подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление партнерства, совместные усилия в деле обеспечения мира, стабильности, устойчивого развития и защиты прав человека.